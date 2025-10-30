Milano rapine sui mezzi pubblici | 18enne inchiodato da videocamere
Rapine sui mezzi pubblici immortalate dalle videocamere di sicurezza. Martedì 28 ottobre a Milano, la Polizia di Stato ha fermato un cittadino ucraino di 18 anni, regolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile tre rapine aggravate, di cui due continuate e un tentativo di estorsione, commesse su mezzi pubblici ai danni di tre ragazzi, tra il 17 e il 20 ottobre scorsi. I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova, impiegati in un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio hanno rintracciato il giovane, con molteplici precedenti penali e di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio e contro la persona, che, nel corso dell’attività di indagine, era stato da loro identificato quale verosimile autore dei reati contestati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
