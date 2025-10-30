Milano paura sulla M4 | 18enne minaccia i passeggeri con un coltello e li rapina

Il giovane, 18 anni, origine ucraina e senza fissa dimora, è accusato di tre rapine in tre giorni tra bus e metropolitana. Fermato in via Soderini dagli agenti del Commissariato Porta Genova. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Milano, paura sulla M4: 18enne minaccia i passeggeri con un coltello e li rapina

