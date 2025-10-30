Una Milano Music Week firmata Tananai. È proprio l’eroe di Tango, infatti, il curatore speciale dell’edizione 2025, dal 17 al 23 novembre su un palcoscenico diffuso con concerti, dj set, workshop e showcase, accollandosi l’onere-onore avuto da Venerus lo scorso anno, Francesca Michielin nel 2023 e la coppia Colapesce Dimartino nel 2022. "La Milano Music Week è un punto di riferimento per chi vive e lavora nel mondo della musica", dice Tananai parlando di una MMW impreziosita quest’anno dalle presenze di Eugenio Finardi e Auroro Borealo, commessi per un giorno in un negozio di dischi, The Chemical Brothers, in concerto ai Magazzini Generali per il 30° anniversario del loro sodalizio, Anna, i Cani, ma anche Linus e lo stesso Colapesce in scena per racconta i loro dischi preferiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano Music Week targata Tananai: "Eventi e artisti per ispirare chi sogna"