milano mortara ad agosto sotto lo standard

VIGEVANO (Pavia) La Milano-Mortara è una delle due linee ferroviarie, insieme alla Lecco-Molteno-Como, a non aver raggiunto lo standard minimo fissato dalla Regione per agosto. I titolari di abbonamenti annuali e mensili hanno quindi diritto di avanzare la richiesta dell' indennizzo previsto. Come è noto quello che un tempo era definito bonus e veniva applicato automaticamente in occasione del rinnovo dell'abbonamento, da tempo viene considerato un indennizzo e per questo la richiesta è in capo agli aventi diritto, fatto che a più riprese ha sollevato le proteste delle associazioni dei pendolari finora inascoltate.

