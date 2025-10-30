Milano-Mortara ad agosto sotto lo standard
VIGEVANO (Pavia) La Milano-Mortara è una delle due linee ferroviarie, insieme alla Lecco-Molteno-Como, a non aver raggiunto lo standard minimo fissato dalla Regione per agosto. I titolari di abbonamenti annuali e mensili hanno quindi diritto di avanzare la richiesta dell’ indennizzo previsto. Come è noto quello che un tempo era definito bonus e veniva applicato automaticamente in occasione del rinnovo dell’abbonamento, da tempo viene considerato un indennizzo e per questo la richiesta è in capo agli aventi diritto, fatto che a più riprese ha sollevato le proteste delle associazioni dei pendolari finora inascoltate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Se da una parte la stazione di Porta Genova vedrà l'ultimo treno passare il 13 dicembre, dall'altra il futuro dello scalo ferroviario più antico della città resta ancora da definire. La linea R31 Milano-Mortara non farà più capolinea ai Navigli ma a Rogoredo, dove
