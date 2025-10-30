Milano investe un uomo col cane sul marciapiede | preso il pirata della strada
Milano, 30 ottobre 2025 – Gli agenti della Polizia locale hanno identificato e bloccato il presunto pirata della strada che alle 7.40, al volante di un suv, ha travolto un sessantacinquenne con il suo cagnolino al guinzaglio sul marciapiedi di viale Caterina da Forlì a Milano. Si tratta di un avvocato milanese di 40 anni, che si è allontanato dopo l'investimento al volante di un'Audi Q3 e che è stato rintracciato nella sua abitazione in zona Navigli poco dopo mezzogiorno. Ora i ghisa valuteranno con l'autorità giudiziaria i provvedimenti da adottare: l'accusa è quella di omissione di soccorso. Stando alle prime informazioni, sono stati decisivi i filmati registrati da alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che hanno immortalato la targa del veicolo in fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
