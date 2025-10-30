Milano Home i negozi accendono le luci delle città

Milano Home, la manifestazione dedicata al mondo della casa e dell’abitare, che tornerà in Fiera Milano dal 22 al 25 gennaio 2026 ed è un punto di riferimento centrale per il retail specializzato, sottolineato dal claim “ your way of living ”, si prepara a declinare un’edizione che guarda decisamente al futuro e ai cambiamenti in atto nelle abitudini di acquisto mettendo al centro il valore del negozio come luogo di incontro, esperienza, identità e cultura nelle città contemporanee e lancia un messaggio preciso al mondo dei negozi specializzati che devono avere sempre di più la capacità e la consapevolezza di “ accendere le luci sulle città ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano Home, i negozi accendono le luci delle città

