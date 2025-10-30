Milano domina Parigi al Forum la Virtus cade in casa del Bayern
L'Olimpia si prende la prima vittoria in casa in Eurolega grazie ad un'ottima prestazione di squadra (10 giocatori a segno, Booker 13). Seconda sconfitta di fila per le VuNere, non bastano i 17 di Smailagic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milano domina Parigi al Forum, la Virtus cade in casa del Bayern - Milano torna alla vittoria in Eurolega, dopo due sconfitte di fila. Scrive msn.com