Milano-Cortina sarà un +160% di viaggiatori con un boom di americani

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricerca commissionata da Visa, sponsor dei Giochi, fa sorridere l'organizzazione: tanti turisti e biglietti venduti all'estero. E nove italiani su 10 si attendono benefici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milano cortina sar224 un 160 di viaggiatori con un boom di americani

© Gazzetta.it - Milano-Cortina, sarà un +160% di viaggiatori con un boom di americani

Approfondisci con queste news

milano cortina sar224 160Milano-Cortina 2026 fa correre l’economia: +160% di viaggiatori e affari in volo per l’Italia olimpica - I dati Visa mostrano una crescita record di prenotazioni e spese dall’estero per i Giochi Invernali: gli aeroporti milanesi guideranno il boom. Riporta msn.com

milano cortina sar224 160Milano-Cortina, 100 giorni al via: l’impatto atteso sui territori - Mancano meno di 100 giorni all’inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali di Milano- repubblica.it scrive

Olimpiadi Milano-Cortina, pronte solo 8 opere sulle 98 previste - Ma il 68% dovrà essere pronto solo dopo il 2026 A poco più di 160 giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano ... Riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina Sar224 160