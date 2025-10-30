Milano Cortina 2026 chi sono i tedofori che porteranno la fiamma olimpica

Il 26 novembre, da Olimpia, partirà il grande viaggio della fiamma olimpica verso Milano Cortina 2026. La Torcia attraverserà la Grecia fino ad arrivare in Italia il 4 dicembre, con una tappa a Roma, prima di toccare tutte le 110 province del Paese. In 63 giorni percorrerà 12 mila chilometri e coinvolgerà 10.001 tedofori e tedofore, fino alla Cerimonia di Apertura del 6 febbraio 2026 al San Siro Olympic Stadium di Milano. Protagonisti della staffetta saranno atleti olimpici e paralimpici, campioni di diverse discipline, ma anche artisti e volti simbolo di impegno e talento. Campioni e campionesse dello sport.

