Milano Cortina 2026 cento giorni di corsa Il tema extracosti e quello del meteo

Milano – Le parole più efficaci con le quali sintetizzare quale sia lo stato di avanzamento delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, adesso che all’inizio della manifestazione mancano cento giorni tondi tondi, sono quelle di Giovanni Malagò: “Molte cose sono pronte, altre meno. Con grande onestà intellettuale: questi cento giorni ci servono tutti” ammette il presidente della Fondazione Milano-Cortina. Parole non nuove, ma valide anche oggi che alla cerimonia di inaugurazione, in programma il 6 febbraio a San Siro, manca sempre meno. Parole proferite prima dell’evento “One hundred days to go” tenutosi ieri all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano Cortina 2026, cento giorni di corsa. Il tema extracosti e quello del meteo

