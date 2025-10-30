Dopo il fermo, il 21enne è stato accompagnato all’ospedale San Paolo per una valutazione psichiatrica. I sanitari lo hanno preso in carico: secondo alcune fonti, soffrirebbe di disturbi psichici e vivrebbe in uno stato di alterazione Un giovane senza fissa dimora di 21 anni, di origini egizia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, clochard 21enne egiziano stende i panni davanti al portone del Duomo, portato all'ospedale San Paolo per valutazione psichica