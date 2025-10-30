Milano banlieue 18enne ucraino rapina con coltello ragazzo alla fermata Frattini della M4 arrestato | aveva compiuto 3 furti in 3 giorni - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il diciottenne, alla fermata della M4 ha rapinato un 23enne puntandogli una lama al fianco: dopo si è fatto consegnare l’iPhone, il codice di sblocco e dieci euro in contanti Continuano gli episodi di criminalità a Milano, ormai ribattezzato dai residenti "Milano banlieue" o "Milano favelas",. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

milano banlieue 18enne ucraino rapina con coltello ragazzo alla fermata frattini della m4 arrestato aveva compiuto 3 furti in 3 giorni video

© Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, 18enne ucraino rapina con coltello ragazzo alla fermata Frattini della M4, arrestato: aveva compiuto 3 furti in 3 giorni - VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

milano banlieue 18enne ucrainoMilano, fermato 18enne ucraino per tre rapine e un tentativo di estorsione - Il giovane, regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato grazie alle indagini del Commissariato Porta Genova ... Scrive 7giorni.info

milano banlieue 18enne ucrainoMilano, rapinava altri giovani sui mezzi pubblici: 18enne inchiodato dalle videocamere di sicurezza - Martedì scorso 28 ottobre a Milano, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un cittadino ucraino di 18 ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

milano banlieue 18enne ucrainoMilano, 18enne rapinava i coetanei con un coltello su autobus e metropolitana: arrestato, aveva già diversi precedenti penali - Il giovane, di origine ucraina e senza fissa dimora, è responsabile di tre rapine aggravate e di un tentativo di estorsione ai danni di tre ragazzi italiani ... Riporta milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Banlieue 18enne Ucraino