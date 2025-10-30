Milano banlieue 18enne ucraino rapina con coltello ragazzo alla fermata Frattini della M4 arrestato | aveva compiuto 3 furti in 3 giorni - VIDEO

Il diciottenne, alla fermata della M4 ha rapinato un 23enne puntandogli una lama al fianco: dopo si è fatto consegnare l’iPhone, il codice di sblocco e dieci euro in contanti Continuano gli episodi di criminalità a Milano, ormai ribattezzato dai residenti "Milano banlieue" o "Milano favelas",. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, 18enne ucraino rapina con coltello ragazzo alla fermata Frattini della M4, arrestato: aveva compiuto 3 furti in 3 giorni - VIDEO

