Milano arrestata la Nera | gestiva droga del clan Calajò
Katia Adragna, detta “la Nera”, è stata arrestata dalla penitenziaria di Opera su ordine della Dda di Milano. Secondo gli inquirenti guidava il traffico di droga per conto del clan Calajò, i cui capi sono detenuti a Opera. L’indagine, che ha portato a 19 arresti, è nata da intercettazioni in carcere che hanno rivelato il suo ruolo nella gestione dello spaccio alla Barona e nel coordinamento dell’intera rete, dal rifornimento alla distribuzione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
