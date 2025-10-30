Milano archiviata l’indagine per violenza sessuale su Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni
ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della giudice Mongiardo. La giudice per l’udienza preliminare di Milano, Rossana Mongiardo, ha disposto l’archiviazione dell’indagine per violenza sessuale che vedeva coinvolti Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, e l’amico deejay Tommaso Gilardoni. La decisione è arrivata giovedì 30 ottobre, dopo l’udienza di opposizione presentata dall’avvocato Stefano Benvenuto, difensore della ventiduenne che aveva sporto denuncia. La giudice ha così accolto la richiesta della Procura, ritenendo non sussistenti gli elementi per proseguire con il procedimento penale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
