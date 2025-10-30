Milano a Expotraining ragazzi provano armi allo stand della Polizia penitenziaria
C’è uno stand più ‘gettonato’ di altri a Expotrainig, in corso a Milano Fiera: è quello della Polizia penitenziaria, dove i ragazzi possono ‘provare’ a imbracciare un’arma. Sul banco vi sono una pistola e delle mitragliette, tutte armi da esercitazioni e un agente penitenziario spiega il loro funzionamento e come imbracciarle e puntare. Tra le altre ‘curiosità’, anche una cella in cui i ragazzi possono entrare. In questo caso, per loro è previsto anche il fotosegnalamento. Expotraining è la fiera dedicata a formazione, lavoro, sicurezza sul lavoro e innovazione, visitata anche dagli studenti delle scuole medie e delle superiori per il percorso di orientamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
