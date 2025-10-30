Milan vs Roma decima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Si affrontano due squadre che hanno confermato di poter lottare per il titolo. Milan vs Roma si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. MILAN VS ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri sono chiamati nuovamente a rispondere dopo un periodo di appannamento. La squadra di Allegri non vince da due partite durante le quali ha ottenuto due pareggi. Nonostante ciò, la classifica è ottima con il secondo posto a quota 18, a meno tre proprio dai giallorossi capolisti. I giallorossi sono reduci da due vittorie consecutive rispondendo così alla grande alla sconfitta casalinga contro l’Inter. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Milan vs Roma, decima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

