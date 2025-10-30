Milan verso la Roma con tanti enigmi Calciomercato chi al posto del ‘Bebote’ Giménez?

Pianetamilan.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, giovedì 30 ottobre 2025: tanti spunti, tra campo (domenica c'è la Roma e vediamo quanti giocatori mancheranno ai rossoneri) e mercato. Santiago Giménez è infatti in. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

