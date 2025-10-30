Milan ultimatum a Gimenez | senza gol entro gennaio sarà ceduto Allegri perde la pazienza
Il Milan è arrivato al punto di rottura con Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, arrivato a gennaio con il compito di risolvere il problema cronico del gol, è finito nel mirino di Massimiliano Allegri e della dirigenza rossonera. La sua crisi realizzativa, ormai superiore ai 600 minuti senza reti, ha trasformato l’attesa in frustrazione. E la pazienza, a Milanello, sta per finire. La crisi del Bebote. Arrivato con grande entusiasmo dopo le ottime stagioni in Eredivisie, Gimenez non è mai riuscito a replicare in Italia la brillantezza dei suoi numeri olandesi. Il “ Bebote ” fatica a imporsi in un campionato più tattico, dove spazi e tempi di gioco richiedono un adattamento che finora non è mai avvenuto. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche questi approfondimenti
Milano, 27 Ottobre 2025 – «Continuano gli ultimatum dei Verdi a Sala. Ormai la città è completamente bloccata dal punto di vista dell’Urbanistica e il Sindaco non ha più maggioranza. Il primo cittadino non riesce più a governare perché, un giorno sì e l’altro p - facebook.com Vai su Facebook
CRITICA GIMENEZ! Raimondi a SportMediaset: l'attaccante è «un caso» con 8 presenze e 0 gol. ? ULTIMATUM: Gimenez ha «due mesi per riscattarsi». Il Milan intanto guarda già a Vlahovic, Lewandowski e Son. $Milan $Gimenez $Calciomercato - X Vai su X
Calciomercato Milan, ultimatum per un giocatore rossonero: due mesi per convincere Allegri e Tare a non venderlo a gennaio. La situazione - Due mesi per convincere Allegri e Tare Il capitolo calciomercato Milan di un anno fa raccontava di un ... Scrive calcionews24.com
Gimenez-flop: il Milan si guarda intorno - Ecco le strategie che riguardano il messicano per superare le difficoltà in attacco. Riporta newsmondo.it
La fiducia non basta: senza gol, questo Gimenez non può essere il 9 di un Milan da titolo - Niente da fare, nemmeno a Bergamo è arrivato il primo gol in questa edizione della Serie A per Santiago Gimenez, in teoria il centravanti designato. Segnala tuttomercatoweb.com