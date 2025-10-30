Milan ultimatum a Gimenez | senza gol entro gennaio sarà ceduto Allegri perde la pazienza

Il Milan è arrivato al punto di rottura con Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, arrivato a gennaio con il compito di risolvere il problema cronico del gol, è finito nel mirino di Massimiliano Allegri e della dirigenza rossonera. La sua crisi realizzativa, ormai superiore ai 600 minuti senza reti, ha trasformato l’attesa in frustrazione. E la pazienza, a Milanello, sta per finire. La crisi del Bebote. Arrivato con grande entusiasmo dopo le ottime stagioni in Eredivisie, Gimenez non è mai riuscito a replicare in Italia la brillantezza dei suoi numeri olandesi. Il “ Bebote ” fatica a imporsi in un campionato più tattico, dove spazi e tempi di gioco richiedono un adattamento che finora non è mai avvenuto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

