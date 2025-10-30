Milan-Roma Leao a rischio per un’infiammazione all’anca Ma potrebbero dare forfait altri due

Pianetamilan.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In casa Milan, da inizio stagione, si combatte con gli infortuni. Sono tanti, in ogni reparto e per il tecnico Massimiliano Allegri non è facile venire a capo del problema, visto che la rosa è anche corta e le sue scelte sono fortemente limitate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan roma leao a rischio per un8217infiammazione all8217anca ma potrebbero dare forfait altri due

© Pianetamilan.it - Milan-Roma, Leao a rischio per un’infiammazione all’anca. Ma potrebbero dare forfait altri due

Approfondisci con queste news

Infiammazione all'anca per Leao. La Gazzetta: "Roma a rischio" - Dopo il mese e poco più di stop a causa dell'elongazione al soleo rimediata contro il Bari in Coppa Italia, Rafael Leao potrebbe restare fermo ai box per almeno un'altra partita a ... Scrive milannews.it

milan roma leao rischioLeao, infiammazione all’anca: a rischio con la Roma - ma confermato un'infiammazione all'anca che disturba Leao e il suo stile di gioco, basato sugli scatti in velocità. Riporta msn.com

milan roma leao rischioMilan, Leao in dubbio per la sfida contro la Roma: le ultime - L'attaccante rossonero è uscito dopo un tempo contro l'Atalanta a causa di un problema all'anca e rimane in dubbio per la sfida di domenica contro i giallorossi ... Si legge su ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Milan Roma Leao Rischio