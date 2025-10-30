Milan-Roma Gasperini perde un titolare | infortunato Ferguson

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini: a Milano per Milan-Roma i giallorossi dovranno fare a meno di Evan Ferguson. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Roma, Gasperini perde un titolare: infortunato Ferguson

Approfondisci con queste news

Milan-Roma, Allegri prepara l'assalto alla vetta. Con Loftus-Cheek centravanti e tanti punti interrogativi - facebook.com Vai su Facebook

#Milan- #Roma, #Allegri prepara l'assalto alla vetta. Con #LoftusCheek centravanti e tanti punti interrogativi - X Vai su X

Roma, Ferguson salta il Milan e non solo: distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti, quando può rientrare - E' arrivato il responso degli esami a cui si è sottoposto l'attaccante giallorosso, uscito nei primi minuti dell'ultima gara contro il Parma Gian Piero Gasperini perde una pedina importante in vista d ... Scrive msn.com

Roma, Gasperini: "Andiamo a Milano per giocarci la partita: se vinciamo siamo primi sicuro" - La Roma ha vinto contro il Parma allo Stadio Olimpico con il risultato di 2- Segnala milannews.it

Roma, Gasperini: "Serie A tosta. Avete visto il Milan? Nessuno avrà tanta continuità" - Meglio iniziare a capire che non sarà facile avere grande continuità. Scrive msn.com