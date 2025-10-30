Milan-Roma con Loftus-Cheek in campo? Se sì in quale ruolo? L’idea di Allegri

Pianetamilan.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996 tornato in campo nella ripresa dell'ultimo match dei rossoneri a Bergamo, si candida ad una maglia da titolare per Milan-Roma, partita in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan roma con loftus cheek in campo se s236 in quale ruolo l8217idea di allegri

© Pianetamilan.it - Milan-Roma con Loftus-Cheek in campo? Se sì, in quale ruolo? L’idea di Allegri

Approfondisci con queste news

milan roma loftus cheekPiù rosso che nero – Loftus-Cheek è l’eroe di cui non pensavamo di aver bisogno - Cheek è stato uno dei pochi giocatori di Massimiliano Allegri a fare una prestazione davvero positiva in Atalanta- milanlive.it scrive

milan roma loftus cheekDubbi in vista di domenica. Tuttosport: "Loftus-Cheek jolly doc" - Diversi dubbi di formazione attanagliano Massimiliano Allegri in vista dell'importante sfida di domenica sera contro la Roma di Gian Piero Gasperini, prima in classifica insieme al Napoli. Da milannews.it

Infortunati Milan, Allegri fa la conta in conferenza stampa: l’annuncio su Loftus-Cheek, Pulisic ed Estupinan - Le ultimissime notizie Alla vigilia della difficile trasferta di Bergamo, il tecnico del ... Lo riporta milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Roma Loftus Cheek