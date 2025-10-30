Milan-Roma con Loftus-Cheek in campo? Se sì in quale ruolo? L’idea di Allegri
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996 tornato in campo nella ripresa dell'ultimo match dei rossoneri a Bergamo, si candida ad una maglia da titolare per Milan-Roma, partita in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
Pulisic sta meglio e c'è una piccolissima speranza per Milan-Roma. Allegri sperava di averlo in gruppo dal prossimo lunedì, in vista di Parma. I prossimi allenamenti saranno fondamentali per capire l'eventuale disponibilità del giocatore già contro i giallorossi - X Vai su X
#MilanRoma gratis su @DAZN_IT live da #SanSiro: la #SerieA torna in chiaro con #DilettaLeotta e #Fuoriclasse https://www.digital-news.it/news/dazn/53727/milan-roma-gratis-su-dazn-live-da-san-siro-la-serie-a-torna-in-chiaro-con-diletta-leotta-e-fuoriclasse - facebook.com Vai su Facebook
Più rosso che nero – Loftus-Cheek è l’eroe di cui non pensavamo di aver bisogno - Cheek è stato uno dei pochi giocatori di Massimiliano Allegri a fare una prestazione davvero positiva in Atalanta- milanlive.it scrive
Dubbi in vista di domenica. Tuttosport: "Loftus-Cheek jolly doc" - Diversi dubbi di formazione attanagliano Massimiliano Allegri in vista dell'importante sfida di domenica sera contro la Roma di Gian Piero Gasperini, prima in classifica insieme al Napoli. Da milannews.it
Infortunati Milan, Allegri fa la conta in conferenza stampa: l’annuncio su Loftus-Cheek, Pulisic ed Estupinan - Le ultimissime notizie Alla vigilia della difficile trasferta di Bergamo, il tecnico del ... Lo riporta milannews24.com