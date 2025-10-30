Milan quanto mancano Rabiot e Pulisic! Rendimento in calo E con una rosa così corta …

Il Milan sta pagando molto, nell'ultimo periodo, specialmente nelle partite contro Fiorentina, Pisa e Atalanta, le assenze di Adrien Rabiot a metà campo e di Christian Pulisic in attacco. L'analisi del 'Corriere dello Sport' sulle chance di Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, quanto mancano Rabiot e Pulisic! Rendimento in calo. E con una rosa così corta …

Milan, $Allegri furioso: mancano i gol degli attaccanti: il tecnico chiede la svolta - X Vai su X

Il Milan senza Pulisic e Rabiot diventa banale - Due indizi non fa una prova, ma tre sì: non è certamente un caso che il Milan abbia offerto le prestazioni meno positive del campionato contro Fiorentina, Pisa e Atalanta. Scrive corrieredellosport.it

Milan, Allegri fa la conta degli infortuni: Leao prova a esserci contro la Roma - Il portoghese soffre per un'infiammazione all'anca, ma vuole giocare lo scontro diretto di San Siro. Riporta msn.com

Infortunati Milan, i tempi per Rabiot e Pulisic: Allegri fa chiarezza! - Novità in casa Milan sulle condizioni di Rabiot e Pulisic: mister Allegri ha svelato i reali tempi di recupero per entrambi! Si legge su fantamaster.it