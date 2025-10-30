Milan infiammazione all' anca per Leao | Roma a rischio
Rafa sarà monitorato nei prossimi giorni in vista della partita con Gasp. Tomori acciaccato, rientra Estupinan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milan, infiammazione all'anca per Leao: Roma a rischio - Rafa sarà monitorato nei prossimi giorni in vista della partita con Gasp. Si legge su msn.com
Infiammazione all'anca per Leao. La Gazzetta: "Roma a rischio" - Dopo il mese e poco più di stop a causa dell'elongazione al soleo rimediata contro il Bari in Coppa Italia, Rafael Leao potrebbe restare fermo ai box per almeno un'altra partita a ... Secondo milannews.it
Milan, Leao in dubbio per la sfida contro la Roma: le ultime - L'attaccante rossonero è uscito dopo un tempo contro l'Atalanta a causa di un problema all'anca e rimane in dubbio per la sfida di domenica contro i giallorossi ... Riporta ilromanista.eu