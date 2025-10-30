Milan Giménez senza gol | ha due mesi di tempo per riscattarsi Altrimenti …

Santiago Giménez, attaccante messicano che il Milan ha acquistato dal Feyenoord per 35 milioni di euro, bonus inclusi, nel calciomercato invernale 2025, sta deludendo su ogni fronte: ora non manca soltanto il gol, ma anche il lavoro per la squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Giménez senza gol: ha due mesi di tempo per riscattarsi. Altrimenti …

Atalanta, Lookman è tornato Milan, Leao e Gimenez sono spariti Ademola non segnava da 5 mesi: gran gol ai rossoneri e migliore in campo. Juric al 7° pareggio, il 5° di fila, ma unico imbattuto e al 9° risultato utile consecutivo. Allegri scopre di giocare meglio Vai su Facebook

Da Gimenez che non segna all’effetto di Leao sulla difesa: i numeri e le cause della frenata del Milan di Allegri - Quella che Max Allegri sicuramente sta facendo a Milanello, dopo aver visto il pareggio di Bergamo contro l ’Atalanta. Secondo ilfattoquotidiano.it

La fiducia non basta: senza gol, questo Gimenez non può essere il 9 di un Milan da titolo - Niente da fare, nemmeno a Bergamo è arrivato il primo gol in questa edizione della Serie A per Santiago Gimenez, in teoria il centravanti designato. Si legge su tuttomercatoweb.com

Gimenez Milan, Max Allegri esalta l’attaccante messicano nonostante la gara senza gol: l’ha detto nel post partita - Gimenez Milan, Max Allegri esalta l’attaccante messicano nonostante la gara senza gol: l’ha detto nel post partita. Secondo milannews24.com