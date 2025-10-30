Milan doppio enigma Leao-Gimenez e l' arte d' arrangiarsi
I fatti prima delle opinioni. Il Milan ha giocato meglio nel secondo tempo quando è uscito (durante l'intervallo) Leao ed è entrato Nkunku al suo posto e più tardi quando Gimenez si è arreso alla stanchezza e al suo posto l'unico disponibile - Loftus Cheek - ha provato a dare vitalità e fisicità all'attacco rossonero. Sul portoghese la spiegazione di Allegri è quella che esclude, per ora, ogni discussione critica. «Ha avuto un problema all'anca» l'informazione. Problema denunciato già durante la partita col Pisa e rimasto sotto traccia nei giorni successivi. Per Gimenez invece sono forse i numeri a documentare il deficit di questo inizio di stagione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
