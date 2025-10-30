Milan De Winter e Athekame incontrano i tifosi al Flagship store!

Pianetamilan.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata incredibile per tutti i tifosi rossoneri e gli appassionati di calcio: Athekame e De Winter incontreranno i tifosi del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan de winter athekameDomani De Winter e Athekame incontreranno i tifosi in centro a Milano - Una nuova occasione per i tifosi rossoneri: con all'orizzonte il big match a San Siro contro la Roma, Zachary Athekame e Koni De Winter saranno al Flagship Store di ... Riporta milannews.it

milan de winter athekameDe Winter e Athekame al Flagship Store del Milan in Via Dante - De Winter potrebbe giocare dall'inizio contro la Roma al posto di Tomori. Scrive msn.com

milan de winter athekameIl Pisa ferma il Milan a San Siro: Athekame riacciuffa i toscani nel recupero - I voti del Fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Milan- fantacalcio.it scrive

