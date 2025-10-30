Milan da Scudetto? Dipende Con Rabiot e Pulisic sì ma la rosa ha tanti limiti

Pianetamilan.it | 30 ott 2025

Il Milan sta pagando molto, nell'ultimo periodo, specialmente nelle partite contro Fiorentina, Pisa e Atalanta, le assenze di Adrien Rabiot a metà campo e di Christian Pulisic in attacco. L'analisi del 'Corriere dello Sport' sulle chance di Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan da scudetto dipende con rabiot e pulisic s236 ma la rosa ha tanti limiti

© Pianetamilan.it - Milan da Scudetto? Dipende. Con Rabiot e Pulisic sì, ma la rosa ha tanti limiti

