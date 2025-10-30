Milan-Como in Australia Abodi | Irrispettoso per i tifosi

Milano, 30 ottobre 2025 - “ Milan-Como a Perth? Di certo manca rispetto per i tifosi”. Firmato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i giovani. La sfida di campionato avrebbe dovuto disputarsi a San Siro nel fine settimana dell’ 8 febbraio 2026, ma lo stadio ospiterà la cerimonia di apertura di Milano-Cortina. Dunque, l’Australi a, dove i rossoneri hanno giocato due amichevoli quest’estate e la scorsa. “La scelta della Lega Serie A penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Ma lo spettacolo calcistico ha senso quando c’è il tuo pubblico e qui si chiede un grande sacrificio non solo economico, perché quello che credo i tifosi lamentino è il fatto che non se ne tenga conto”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

