Milan-Como a Perth il Ministro dello Sport Abodi | Manca il rispetto per i sostenitori
Andrea Abodi, Ministro dello Sport e dei Giovani, ha commentato il probabile spostamento di Milan-Como a Perth (Australia). Ecco le dichiarazioni rilasciate a margine della cerimonia del Premio De Sanctis sul tema caro ai tifosi rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo settimane di polemiche, su Milan-Como a Perth, in Australia, sulla questione è intervenuto l’amministratore delegato della Lega Calcio Serie A La gara del campionato di Serie A è in programma a febbraio 2026 #serieA #Desiervo #Milan #Como #P - facebook.com Vai su Facebook
De Siervo ha detto che su Milan-Como bisogna pensare sul lungo periodo, ma quanti soldi, e quali interessi, muove lo spostamento della partita a Perth? - X Vai su X
Abodi: "Milan-Como a Perth? Manca rispetto per i tifosi" - Il ministro dello sport parla della decisione di far giocare il match Milan- Segnala msn.com
IL MINISTRO - Abodi: "Milan-Como a Perth? Manca il rispetto per i tifosi" - Ognuno esprime il suo pensiero, la scelta della Lega penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Scrive napolimagazine.com
Abodi: “Milan-Como a Perth? Manca il rispetto per i tifosi. America’s Cup, nessun caos” - Il Ministro dello Sport parla del match di Serie A che si disputerà in Australia e del forfait statunitense nella competizione velica ospitata da Napoli nel 2027 ... corrieredellosport.it scrive