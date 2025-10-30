Milan Baiocchini | Tomori molto probabilmente non ci sarà contro la Roma E in attacco…

Pianetamilan.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista sportivo Manuele Baiocchini, in diretta ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato  degli infortunati in casa Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Baiocchini: “Tomori molto probabilmente non ci sarà contro la Roma” E in attacco…

