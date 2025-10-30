Milan aperte le votazioni per l’MVP di ottobre | ecco chi sono i candidati

Pianetamilan.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mese di ottobre per il Milan è ormai finito: chi sarà il miglior giocatore del mese? Il Milan ha dato il via alle votazioni!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan aperte le votazioni per l8217mvp di ottobre ecco chi sono i candidati

© Pianetamilan.it - Milan, aperte le votazioni per l’MVP di ottobre: ecco chi sono i candidati

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Milan Aperte Votazioni L8217mvp