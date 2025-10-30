Milan ansia per Gimenez Leao e Tomori | condizioni in miglioramento ma restano in dubbio per la Roma

Il Milan ha ripreso gli allenamenti a Milanello in vista della sfida di domenica contro la Roma, ma la concentrazione resta tutta sull’infermeria. Tre titolari, Santiago Gimenez, Rafael Leao e Fikayo Tomori, sono usciti acciaccati dalla trasferta di Bergamo e restano sotto osservazione. Lo staff medico, in costante contatto con Massimiliano Allegri, valuterà nelle prossime ore l’evoluzione dei loro problemi fisici per capire chi potrà essere disponibile per la gara di San Siro. Intanto, arrivano buone notizie dai rientri di Estupinan e Jashari, entrambi pienamente recuperati. Leao, segnali incoraggianti ma prudenza. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, ansia per Gimenez, Leao e Tomori: condizioni in miglioramento ma restano in dubbio per la Roma

