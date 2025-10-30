Milan ancora infortuni | Leao a rischio per la Roma ecco perché Ma non è l’unico in dubbio
In casa Milan, da inizio stagione, si combatte con gli infortuni. Sono tanti, in ogni reparto e per il tecnico Massimiliano Allegri non è facile venire a capo del problema, visto che la rosa è anche corta e le sue scelte sono fortemente limitate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, infortunio Leao Allegri svela i tempi di recupero
#Infortuni @acmilan, #Allegri spera di recuperare un paio di giocatori per il Pisa: la situazione - #ACMilan #Milan #SempreMilan
Infiammazione all'anca per Leao. La Gazzetta: "Roma a rischio" - Dopo il mese e poco più di stop a causa dell'elongazione al soleo rimediata contro il Bari in Coppa Italia, Rafael Leao potrebbe restare fermo ai box per almeno un'altra partita a ... Scrive milannews.it
Milan, infortunio Leao: Allegri svela i tempi di recupero - Come confermato da Allegri al termine della sfida tra Atalanta- Secondo fantamaster.it
Infortunio Leao, out dopo 45' in Atalanta-Milan: il motivo del cambio - Sostituzione precoce per Leao in Atalanta Milan della 9^ giornata. Riporta fantamaster.it