Milan ancora infortuni | Leao a rischio per la Roma ecco perché Ma non è l’unico in dubbio

Pianetamilan.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In casa Milan, da inizio stagione, si combatte con gli infortuni. Sono tanti, in ogni reparto e per il tecnico Massimiliano Allegri non è facile venire a capo del problema, visto che la rosa è anche corta e le sue scelte sono fortemente limitate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

