Brutte notizie per il Milan: la lista degli indisponibili si allunga e tra i nomi più pesanti compare quello di Rafa Leao. L’attaccante portoghese, costretto a lasciare il campo durante la gara con l’Atalanta, si è sottoposto agli esami di rito che hanno escluso lesioni muscolari, ma evidenziato un’infiammazione all’anca. Le sue condizioni restano da monitorare e la presenza contro la Roma, domenica sera, è fortemente in dubbio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Leao farà comunque un tentativo fino all’ultimo per essere della partita. Migliorano Gimenez e Tomori. Dallo staff medico, invece, arrivano notizie più incoraggianti per Gimenez e Tomori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Milan, allarme infortuni verso la Roma: anche Leao a rischio