Milan a caccia di gol | Dovbyk resta un’opzione Piacciono anche Panichelli e Burkardt
Con Gimenez in difficoltà, a gennaio può tornare di moda lo scambio con la Roma. Seguiti anche Zirkzee allo United, l’argentino dello Strasburgo e il tedesco dell’Eintracht. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Serie A, Atalanta-Milan 1-1 dopo i primi 45’: rossoneri a caccia di punti per rimanere agganciati alla testa della classifica Lecce-Napoli 0-1. Vittoria di misura degli azzurri: vetta salva. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/1 - facebook.com Vai su Facebook
CorSport: "Milan, caccia al gol. Mancano i gol degli attaccanti" - X Vai su X
Milan a caccia di gol: Dovbyk resta un’opzione. Piacciono anche Panichelli e Burkardt - Seguiti anche Zirkzee allo United, l’argentino dello Strasburgo e il tedesco dell’Eintracht ... msn.com scrive
Mercato Milan, non solo Dovbyk: altri due nomi per l’attacco - La dirigenza rossonera va alla ricerca di un centravanti visto il rendimento fin qui deludente di Santiago Gimenez ... Scrive msn.com
Milan, caccia all’attaccante per gennaio: Gimenez non basta - Il Milan valuta nuove punte per gennaio: Dovbyk, Panichelli, Burkardt e Zirkzee nel mirino per sostituire un Gimenez in crisi realizzativa. Da europacalcio.it