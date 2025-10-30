Migranti scoperti su nave cargo si gettano in mare a Livorno | uno muore risucchiato dall'elica l’altro disperso

La nave cargo era partita dalla Tunisia ed era arrivata questa mattina nel porto di Livorno. I due migranti erano nascosti in un container. Rinchiusi in un cabina, sono scappati gettandosi in mare. Uno dei due è stato risucchiato dall'elica di un traghetto di passaggio ed è morto, continuano invece ricerche per rintracciare il secondo uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

