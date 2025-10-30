Migranti Flai e Cgil | Persi in Sicilia 35 milioni del Pnrr destinati al superamento dei ghetti

In Sicilia, dei 9 progetti per il superamento degli insediamenti informali, i ghetti dove vivono migranti prevalentemente impegnati nelle campagne, solo 1 è stato confermato, a Siracusa. “Sono andati perduti quasi 35 milioni del Pnrr e con essi la possibilità di dare condizioni di vita dignitose. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Migranti, la Flai Cgil in visita sulla nave di Mediterranea. Mininni: Chi salva vite in mare va sostenuto e non criminalizzato - “Chi salva vite in mare compie un dovere civico e morale che va sostenuto e non criminalizzato come fa il governo col decreto Piantedosi. Segnala ildiariodellavoro.it

Cgil Foggia, migranti a 40 gradi e senza servizi igienici - "Dimorano in baracche incandescenti, vere lamiere che rischiano anche di prendere fuoco a temperature come quelle registrate in questi giorni nel Foggiano. Scrive ansa.it

L’appello della Flai-Cgil: sbloccare i 200 milioni del Pnrr destinati ai ghetti - La Flai Cgil, insieme ad altre organizzazioni sindacali e ad alcune associazioni del terzo settore, lancia un appello per riaccendere i riflettori sui 200 milioni che il Pnrr ha destinato al ... ilsole24ore.com scrive