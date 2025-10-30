Miele Lega | riconosciamo il grande valore del personale ATA

“La Lega sostiene tutto il mondo della scuola, che si compone degli insegnanti ma anche di tutta una serie di figure professionali, a partire dal personale ATA, pilastro di un sistema che ogni giorno è al lavoro per far funzionare gli oltre 7000 istituti scolastici del nostro Paese“: così la deputata della Lega e componente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione Giovanna Miele, intervenuta nel corso del convegno che ha organizzato alla Camera, ospitando ANQUAP per discutere delle criticità che affronta oggi il sistema scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it