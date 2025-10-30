Midollo donatore cercasi e nasce una catena del cuore | tutti i colleghi di lavoro fanno il test per Sharon

Ilgiorno.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Teglio (Sondrio), 30 ottobre 2025 –   Quando, da un giorno all’altro, a rriva una diagnosi così cattiva, non ne resta stordito chi ne è colpito. Vacillano gli affetti e pure le persone con le quali si trascorre la maggior parte delle proprie giornate: i colleghi di lavoro. È stato così anche per S haron Pethra Bonadeo, 38 anni, di Bianzone che quest’estate, due giorni dopo aver effettuato “dei casuali esami del sangue”, ricorda, s i è ritrovata al San Gerardo di Monza a fare i conti con la LMA, sigla di leucemia mieloide acuta. Si tratta di un tumore del sangue e del midollo osseo a rapida progressione per il quale, dopo la chemioterapia, il trapianto da midollo di donatore si rivela spesso la terapia più efficace. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

