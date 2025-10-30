Microsoft 4 webinar gratuiti | Minecraft didattica STEM inclusione e intelligenza emotiva

Orizzontescuola.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SO.GE.S. srl (società del gruppo OrizzonteScuola), in collaborazione con Microsoft Italia presenta un ciclo di 4 webinar gratuiti sull’uso dell’AI in ambito scolastico. I 4 incontri online tratteranno tematiche legate alla progettazione di attività STEM mediante l’uso dell’AI e di Minecraft come strumenti didattici, alla semplificazione e personalizzazione dei percorsi di apprendimento per raggiungere una . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

