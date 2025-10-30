Microcamere nei bagni della casa in affitto a L’Aquila | scoperta choc di una ragazza

Notizie.virgilio.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proprietario di casa denunciato a L'Aquila per aver installato microcamere nei bagni degli affittuari. Indagini in corso su altre possibili vittime. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Microcamere nei bagni della casa in affitto a L'Aquila: scoperta choc di una ragazza - Proprietario di casa denunciato a L'Aquila per aver installato microcamere nei bagni degli affittuari.

