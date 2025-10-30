Microcamere nei bagni della casa in affitto a L’Aquila | scoperta choc di una ragazza
Proprietario di casa denunciato a L'Aquila per aver installato microcamere nei bagni degli affittuari. Indagini in corso su altre possibili vittime. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Un 56enne aveva installato microcamere nei bagni degli appartamenti di sua proprietà. Trovati anche 80mila euro in contanti. - facebook.com Vai su Facebook
