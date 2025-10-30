Microcamere negli appartamenti | affittuari spiati in salotto e in camera da letto
Una scoperta inquietante scuote L’Aquila: in un palazzo della periferia cittadina sono state rinvenute microcamere piazzate negli appartamenti, spesso in salotti e camere da letto, per spiare ignari inquilini. A riportarlo è Il Messaggero, che ricostruisce i primi sviluppi dell’indagine avviata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
