Microcamere in casa per spiare gli inquilini a L' Aquila 56enne nei guai | dove aveva installato i dispositivi

Un uomo di 56 anni è stato deferito a L’Aquila per interferenza illecita: micro telecamere nascoste nei bagni degli appartamenti in affitto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Microcamere in casa per spiare gli inquilini a L'Aquila, 56enne nei guai: dove aveva installato i dispositivi

Microcamere in casa per spiare gli inquilini a L'Aquila, 56enne nei guai: dove aveva installato i dispositivi - Un uomo di 56 anni, proprietario di diversi appartamenti in affitto, è stato indagato dopo che una giovane inquilina ha scoperto una micro telecamera nascosta nel bagno della propria abitazione. Riporta virgilio.it

Appartamenti con microcamere nascoste nei bagni e nelle camere da letto, 12 inquilini spiati a L’Aquila - A L’Aquila scoperto un sistema di microcamere nascoste negli appartamenti: indagini per violazione della privacy, nel mirino il proprietario. Come scrive blitzquotidiano.it

L'Aquila, webcam nascoste per spiare gli inquilini: trovate telecamere in ogni camera - Leggi su Sky TG24 l'articolo L'Aquila, webcam nascoste per spiare gli inquilini: trovate telecamere in ogni camera ... Lo riporta tg24.sky.it