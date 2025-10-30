Micio muore dopo giorni d' agonia | aveva un proiettile nel diaframma

A stabilire se quello estratto dal corpo del gatto sia un proiettile appartenente a una carabina o a una pistola lo diranno gli esperti che, in seguito all'accaduto, sono stati contattati dall'associazione Casa Mauu. “Ci siamo trovati davanti a una situazione al limite del comprensibile -. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

