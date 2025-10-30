Sui social si definisce ‘commerciante di emozioni’. Michelle Lufo, la cantante riccionese concorrente di X Factor, tornerà questa sera sul palco per il secondo live (Sky Uno, ore 21.15). E sono proprio le emozioni a descrivere il percorso di Michelle, che all’ottava puntata del ‘daily’, il dietro le quinte del programma, pensato per mostrare al pubblico la preparazione dei concorrenti. "Sono contenta di come sia andato il primo live, ma potevo fare di più – si è lasciata sfuggire la cantante – Ero molto tesa ed emozionata, a un certo punto non ho capito più niente, così mi sono semplicemente lasciata andare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Michelle torna stasera sul palco di X Factor: "Ho un po' paura, ma mi fido di Gabbani"