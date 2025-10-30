Michelle torna stasera sul palco di X Factor | Ho un po’ paura ma mi fido di Gabbani
Sui social si definisce ‘commerciante di emozioni’. Michelle Lufo, la cantante riccionese concorrente di X Factor, tornerà questa sera sul palco per il secondo live (Sky Uno, ore 21.15). E sono proprio le emozioni a descrivere il percorso di Michelle, che all’ottava puntata del ‘daily’, il dietro le quinte del programma, pensato per mostrare al pubblico la preparazione dei concorrenti. "Sono contenta di come sia andato il primo live, ma potevo fare di più – si è lasciata sfuggire la cantante – Ero molto tesa ed emozionata, a un certo punto non ho capito più niente, così mi sono semplicemente lasciata andare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Vent’anni dopo la fine di Buffy – L’ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar torna a sorpresa nel ruolo che l’ha resa un’icona. “Non era una situazione in cui mi sarei mai immaginata”, ha raccontato a Variety. “È stato surreale. Ho imparato la mia lezione: mai dir Vai su Facebook
Michelle torna stasera sul palco di X Factor: "Ho un po’ paura, ma mi fido di Gabbani" - Michelle Lufo, la cantante riccionese concorrente di X Factor, tornerà questa sera ... msn.com scrive
Io Canto Family, stasera su Canale 5, la finalissima - Oggi, giovedì 23 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5, la quinta puntata di Io Canto Family, talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Scrive comingsoon.it
Io Canto Family, stasera su Canale 5, la quinta puntata - Oggi, giovedì 16 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5, la quinta puntata di Io Canto Family, talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Segnala comingsoon.it