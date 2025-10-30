Michael Chandler pronto a passare dal ring UFC a quello della WWE | Il wrestling mi intriga potrei farlo davvero

La stella della UFCMichael Chandler, potrebbe essere il prossimo grande nome a passare dall’Ottagono al ring della  WWE. Durante una recente intervista con  Chris Van Vliet, Chandler ha parlato apertamente del suo interesse per una carriera nel pro wrestling una volta terminati i suoi giorni da combattente, e sembra davvero pronto a fare quel passo. L’ex campione di  Bellator  e attuale lottatore  UFC  ha spiegato che il wrestling sarebbe per lui una scelta naturale, data la sua passione per gli sport da combattimento e per lo spettacolo: “Dio mi ha creato per il combattimento corpo a corpo, che sia sul tappeto da wrestling o magari un giorno in un ring WWE, dopo la carriera da fighter. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

