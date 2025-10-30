La stella della UFC, Michael Chandler, potrebbe essere il prossimo grande nome a passare dall’Ottagono al ring della WWE. Durante una recente intervista con Chris Van Vliet, Chandler ha parlato apertamente del suo interesse per una carriera nel pro wrestling una volta terminati i suoi giorni da combattente, e sembra davvero pronto a fare quel passo. L’ex campione di Bellator e attuale lottatore UFC ha spiegato che il wrestling sarebbe per lui una scelta naturale, data la sua passione per gli sport da combattimento e per lo spettacolo: “Dio mi ha creato per il combattimento corpo a corpo, che sia sul tappeto da wrestling o magari un giorno in un ring WWE, dopo la carriera da fighter. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Michael Chandler pronto a passare dal ring UFC a quello della WWE: “Il wrestling mi intriga, potrei farlo davvero”