Miano il giorno del lutto | quartiere si raccoglie per salutare James Senese

Un’intera città rende omaggio a James Senese, il leggendario musicista e simbolo della cultura napoletana, scomparso ieri mattina, mercoledì 29 ottobre, all’età di 80 anni presso l’ospedale Cardarelli, dove era ricoverato dal 25 settembre. I funerali si terranno oggi alle 12:00 nella . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Miano, il giorno del lutto: quartiere si raccoglie per salutare James Senese

