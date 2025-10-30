MG dal passato british al futuro sostenibile che guarda all’Europa

MG, storico marchio automobilistico britannico, festeggia oltre cento anni di storia e si conferma oggi come uno dei protagonisti più dinamici del panorama automotive europeo. Nato come simbolo dell’auto sportiva accessibile, il brand ha saputo rinnovarsi nel tempo, unendo il fascino del design inglese all’innovazione tecnologica di ultima generazione. Dal 2007 MG fa parte del gruppo SAIC, colosso automobilistico cinese e principale costruttore del Paese, che ne ha rilanciato l’immagine e la presenza sui mercati internazionali. Il cuore del design MG batte ancora a Londra, nell’ Advanced Design London, il centro creativo guidato da Carl Gotham. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

