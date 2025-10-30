Mezzo milione per riaprire via Nocicchia ad Amelia via libera al finanziamento della Regione

La giunta regionale dell’Umbria ha approvato un finanziamento di 500mila euro per il ripristino di via Nocicchia ad Amelia, una strada franata e chiusa da anni, la cui sistemazione era attesa da tempo dalla comunità amerina. Lo stanziamento, su proposta degli assessori Francesco De Rebotti e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Mezzo milione di euro per intervenire sulle Sp 11, 12, 13 e 19 con l’obiettivo di migliorarne la sicurezza e la percorribilità. - facebook.com Vai su Facebook

Rispetto allo scorso anno De Martino perde un milione e 5 punti di share, Liorni fa quasi un milione in più di Insegno, Scotti rispetto a Striscia cresce di due milioni e mezzo e 12 punti di share. Il pubblico quando vuole si sposta. - X Vai su X

Un milione e mezzo per il personale e 1,6 milioni per via Fiorentina: approvata la variazione di bilancio - L’assessore Merelli illustra l’impiego di tre milioni e mezzo di risorse tra arretrati ai dipendenti, lavori pubblici e contributi a enti e associazioni. Scrive msn.com