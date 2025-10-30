Mezzo milione per Palazzo Ugurgieri
La Regione stanzia mezzo milione di euro a favore del Comune di Seggiano per l’acquisto di Palazzo Ugurgieri, edificio rinascimentale situato nel cuore del borgo. La decisione è stata formalizzata con l’approvazione, da parte della Giunta regionale, dell’accordo di programma che consentirà l’erogazione del finanziamento nell’ambito di un progetto di valorizzazione promosso dal Comune. L’intervento rientra in un piano più ampio che prevede la rifunzionalizzazione del palazzo e la sua trasformazione in un centro di soggiorno, studio e alta formazione universitaria, destinato a ospitare attività di ricerca e percorsi formativi legati al territorio e alla cultura toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
